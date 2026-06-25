Advertising
Politica· 1 min citire
Noul protejat al lui Bolojan, atac total la Grindeanu: "PSD face și desface singur"
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru a făcut declarații halucinante! Noul vicepreședinte PNL l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că are "un tupeu formidabil". Omul lui Bolojan i-a luat apărarea premierului interimar și a declarat că social-democrații nu mai dau dovadă de flexibilitate când vine vorba de condițiile liberalilor.
Citește și
- 15:38Grindeanu, Bolojan și Fritz, negocieri cruciale la Vila Lac înainte de anunțul lui Nicușor Dan
- 14:03Scandal în coaliție! Claudiu Manda îl atacă dur pe Bolojan: „Ați căutat un pretext ca să nu vă țineți de cuvânt”
- 13:17Zi decisivă pentru formarea Guvernului: PNL, USR și UDMR fac ultimele calcule înainte de desemnarea premierului
- 10:36Von der Leyen, anchetată după ce a refuzat să facă publică o discuție secretă cu Zelenski și alți lideri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News