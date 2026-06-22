Parlament / Comisii de specialitate - încep audierile miniștrilor propuși în Guvernul Veștea

Componența Cabinetului Veștea.
Audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Veștea încep luni în comisiile de specialitate.
Potrivit programului anunțat de conducerea Parlamentului, de la ora 12:00 la ora 21:00, vor avea loc audierile în comisii, iar la ora 21:30 va fi plenul reunit.
În Guvern sunt trei vicepremieri, doi fără portofoliu.
Componența Cabinetului este următoarea:
* Adrian Veștea - prim-ministru (PNL)
* Marian Neacșu - vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)
* Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)
* Diana Morar - vicepremier (independent)
* Luca Niculescu - ministru de Externe (independent)
* Alexandru Nazare - ministru de Finanțe (independent)
* Florin Zaharia - ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)
* Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)
* Monica Anisie - ministru al Educației și Cercetării (PNL)
* Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)
* Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Transformare Digitală (PNL)
* Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)
* Ionuț Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)
* Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naționale (PNL)
* Radu Marinescu - ministru al Justiției (PSD)
* Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)
* Cristian Pistol - ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)
* Florin Barbu - ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)
* Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)
* Alexandru Rogobete - ministru al Sănătății (PSD)
* Radu Oprea - ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului (PSD). AGERPRES