Partidele pro-Bolojan fac calcule pentru un guvern MINORITAR: voturile AUR sau PSD, cruciale pentru ca lucrurile să funcționeze

Pentru un guvern minoritar este nevoie sigur de susținere în Parlamentul României.

În Parlamentul României avem 465 de mandate, iar pentru a avea o majoritate este nevoie de 233 de voturi.

Ne uităm acum și la modul în care sunt împărțite aceste mandate și observăm că cei mai mulți parlamentari îi are:

- PSD: 129 de parlamentari

- AUR: 90 de parlamentari

- PNL: 73 de parlamentari

- USR: 59 de parlamentari

- UDMR: 32 de parlamentari

- Minorități Naționale: 17 mandate

- SOS România: 15 mandate

- POT: 14 mandate

- Neafiliați: 22 de parlamentari

Pentru un guvern minoritar este nevoie sigur de susținere în Parlamentul României și ne uităm la forma actuală - ceea ce spunea și Ilie Bolojan - un guvern minoritar format din PNL + USR + UDMR + minorități.

În momentul de față, partidele care au rămas la guvernare au împreună doar 181 de voturi. Deci, pentru o majoritate clară, ar mai avea nevoie de 52 de voturi. Aceste voturi ar putea veni din grupurile mici, de la parlamentarii neafiliați sau de la parlamentari individuali din celelalte partide. Este însă nevoie de discuții și negocieri în perioada următoare. Specialiștii, inclusiv membrii din partidele rămase la guvernare, spun că o asemenea formă de guvernare ar rezista pentru o perioadă foarte scurtă de timp.