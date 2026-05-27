Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Execuția bugetară arată adevărul despre „reforma” Bolojan, austeritate pentru români, miliarde pentru sistem”

Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 27 mai 2026, 09:51

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că a construit o falsă reformă bugetară prin creșterea taxelor, blocarea investițiilor și înghețarea veniturilor românilor, în timp ce băncile și aparatul de stat continuă să încaseze miliarde de lei din bugetul public. Potrivit lui Petrișor Peiu, execuția bugetară pe primele patru luni din 2026 arată că actuala putere a redus nivelul de trai pentru a acoperi propriul dezastru fiscal.

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