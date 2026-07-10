Proces uriaș împotriva Guvernului Bolojan din cauza CASS-ului reținut din pensii. Aproape 2.000 de pensionari militari cer banii înapoi

Guvernul condus de Ilie Bolojan și casele sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații au fost chemate în instanță de Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM). Organizația încearcă să obțină în justiție recuperarea contribuției de asigurări sociale de sănătate reținute din anumite pensii militare, măsură pe care o consideră ilegală și neconstituțională.

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