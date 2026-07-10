Război pe justiție. Asalt total pentru salvarea penalilor, ordin pe unitate -VIDEO

Dosarul deschis de DIICOT în cazul azilelor lui Viorel Pașca a reaprins războiul dintre gașca premierului demis și Justiție. Oamenii din jurul lui Bolojan au sărit la gâtul magistraților, după ce justiția a taxat abuzurile din Bihor. Lucru pe care l-a făcut și Ministrul Dragoș Pâslaru prin demiterea Alexandrei Zară pentru că nu l-a informat înainte de operațiunea procurorilor antimafia și a polițiștilor de la crima organizată.

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