Advertising
Politica· 1 min citire
PSD a decis, intră la guvernare. Lista miniștrilor care vor face parte din cabinetul Veștea-SURSE
PSD
PSD a decis să intre la guvernare în cabinetul Veștea. Surse Realitatea PLUS spun că în ședința de duminică ar fi fost definitivată lista de miniștri cu care formațiunea ar urma să intre în viitorul guvern.
Citește și
- 16:50Rareș Bogdan, atac devastator la Bolojan: „Un farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat căruia îi place să fie lăudat”
- 14:18Veștea, întâlnire cu viitorul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în timpul Congresului PNL: „Un profesionist foarte apreciat”
- 12:41Ilie Bolojan i-a certat pe jurnaliști la sosirea la Congresul PNL și le-a cerut să-i elibereze calea
- 09:50Călin Georgescu, baie de mulțime la Osica de Sus. Mesaj crucial pentru toți românii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News