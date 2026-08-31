Radu Miruță, despre prezența trupelor americane în România: „Nu există niciun indiciu”

Publicat 31 aug. 2026, 07:30 Sursă Realitatea.Net

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că nu există, în acest moment, niciun indiciu legat de faptul că trupele americane ar urma să plece din România. Din contră, oficialul a precizat că, în urmă cu câteva luni, până la 400 de militari americani au venit suplimentar în țara noastră, în urma unei decizii a CSAT.

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