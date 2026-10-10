Sorin Grindeanu, reproșuri pentru Ilie Bolojan. Liderul PSD cere corectarea măsurilor economice

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 14:01

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a reproșat premierului Ilie Bolojan efectele politicilor economice, acuzându-l că ignoră dificultățile cu care se confruntă populația și mediul de afaceri. Liderul social-democrat a cerut o schimbare de direcție și a susținut că participarea PNL la guvernare nu reprezintă un favor făcut PSD.

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