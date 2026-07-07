Rogobete îl atacă pe Bolojan pe tema asistenței sociale: „Nu poți cere performanță unui sistem pe care l-ai slăbit deliberat”

Publicat 7 iul. 2026, 15:15 Sursă realitatea.net

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, critică dur subfinanțarea sistemului de asistență socială și respinge ideea că România ar avea nevoie de „un singur salvator”. Reacția vine în contextul cazului „Dumbrava”, care a readus în spațiul public discuția despre lipsa serviciilor sociale, despre centrele insuficiente și despre felul în care sunt îngrijite persoanele vulnerabile.

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