Social· 2 min citire

Căutările tânărului dispărut în Bucegi continuă sâmbătă. Salvamont: „Încă nu avem indicii clare despre direcția urmată”

Căutările tânărului dispărut în Bucegi continuă sâmbătă. Salvamont: „Încă nu avem indicii clare despre direcția urmată”

Căutările tânărului dispărut în Bucegi continuă sâmbătă. Salvamont: „Încă nu avem indicii clare despre direcția urmată”

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 29 nov. 2025, 14:58

Căutările tânărului dispărut în Bucegi continuă sâmbătă

Salvamontiștii au reluat sâmbătă operațiunile de căutare în masivul Bucegi, însă eforturile depuse până acum nu au dus la identificarea unor indicii relevante privind traseul urmat de tânărul dispărut. La acțiune s-au alăturat și trei salvatori montani veniți din Harghita pentru a sprijini echipele aflate deja în teren.

Căutările tânărului dispărut în Bucegi continuă sâmbătă. Salvamont: „Încă nu avem indicii clare despre direcția urmată”

„Echipele au refăcut traseul parcurs de acesta, însă, din păcate, nu au fost identificate noi elemente concludente. Astăzi, la operaţiuni s-au alăturat şi trei salvatori montani din judeţul Harghita, sprijinind eforturile de căutare.

Verificăm mai multe zone în care persoana s-ar fi putut deplasa după ce a abandonat rucsacul, cel mai probabil pentru a-şi uşura drumul, având în vedere dificultatea traseului şi oboseala acumulată”, a declarat, sâmbătă, directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

Operațiunea are loc în condiții dificile, îngreunate atât de vremea nefavorabilă, cât și de efortul acumulat de echipele care caută neîntrerupt de mai multe zile.

„Rămânem profund determinaţi să continuăm căutările. Prioritatea noastră este să îl găsim cât mai curând şi să oferim familiei un răspuns, într-un moment care este deja extrem de dificil pentru cei apropiaţi”, a transmis Sebastian Marinescu, mulţumind celor implicaţi, în special voluntarilor care participă la căutări.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Bucegitânăr dispărutsalvamontisti

Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe