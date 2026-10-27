Confiscare record la Giurgiu: 63.901 articole contrafăcute în valoare de peste 18,7 milioane de lei

Un automarfar care venea din Turcia a fost oprit sâmbătă, 24 octombrie 2026, de Poliția de Frontieră Giurgiu pe DN5. În remorcă au fost găsite 63.901 articole vestimentare și de marochinărie contrafăcute, cu o valoare estimată de 18,7 milioane de lei.
Acțiunea a avut loc în cadrul unei operațiuni de tip BLITZ desfășurate pe drumul național DN5. Mijlocul de transport, un automarfar înmatriculat în România, circula pe ruta Turcia–România și era condus de un cetățean turc, în vârstă de 49 de ani.
Polițiștii au inițiat verificări suplimentare după ce au constatat că valoarea declarată a mărfurilor nu justifica costurile de transport. De asemenea, s-a observat că șnurul asigurător al semiremorcii nu era introdus corect prin sistemul de închidere.
La deschiderea remorcii, controlorii au descoperit în saci de culoare albă o cantitate considerabilă de bunuri. O echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali ai Biroului Vamal de Interior Giurgiu și ai Serviciului Echipe Mobile Giurgiu a efectuat apoi un control amănunțit.
În urma verificărilor, au fost identificate 63.901 articole vestimentare, de marochinărie și încălțăminte, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate. Valoarea estimată totală a produselor este de 18.740.390 de lei.
Întreaga cantitate de bunuri a fost reținută de lucrătorii vamali în vederea continuării cercetărilor. Poliția de Frontieră a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, urmând ca soluțiile legale să fie propuse prin unitatea de parchet.