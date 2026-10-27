Confiscare record la Giurgiu: 63.901 articole contrafăcute în valoare de peste 18,7 milioane de lei

Publicat 27 oct. 2026, 13:27 Sursă mediafax

Un automarfar care venea din Turcia a fost oprit sâmbătă, 24 octombrie 2026, de Poliția de Frontieră Giurgiu pe DN5. În remorcă au fost găsite 63.901 articole vestimentare și de marochinărie contrafăcute, cu o valoare estimată de 18,7 milioane de lei.

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