Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs

Un cutremur de 3,5 grade s-a produs miercuri dimineață în zona Vrancea-Buzău. La ce adâncime a avut loc seismul și ce orașe sunt în apropierea epicentrului?
Un nou cutremur a fost înregistrat în România miercuri dimineață, 4 noiembrie 2026. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea-Buzău și a avut o magnitudine de 3,5 pe scara Richter, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Mișcarea tectonică a fost înregistrată la ora 06:09:24, la o adâncime de 90,3 kilometri. Deși a fost un cutremur de intensitate redusă, evenimentul seismic a intrat în atenția specialiștilor, având în vedere activitatea constantă din regiunea Vrancea, una dintre cele mai importante zone seismice din România.
Unde s-a produs cutremurul din România, pe 4 noiembrie 2026
Potrivit informațiilor transmise de INCDFP, epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea mai multor orașe din țară. Seismul s-a produs la aproximativ 55 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 56 de kilometri sud de Focșani și 66 de kilometri est de Brașov.
De asemenea, zona epicentrală s-a aflat la circa 68 de kilometri sud de Buzău și 90 de kilometri nord de Ploiești.
Adâncimea de 90,3 kilometri este caracteristică seismelor intermediare din zona Vrancea. În funcție de magnitudine, profunzimea focarului și particularitățile geologice ale regiunii, astfel de cutremure pot fi resimțite pe suprafețe destul de extinse.
Șase cutremure în România de la începutul lunii noiembrie
Activitatea seismică din România s-a menținut și în primele zile ale lunii noiembrie. Datele disponibile indică faptul că, de la începutul lunii până la momentul raportării, au fost înregistrate șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6.
Zona Vrancea rămâne principalul punct de interes pentru monitorizarea activității tectonice din România. Regiunea este cunoscută pentru producerea frecventă a unor cutremure la adâncimi intermediare, iar unele dintre seismele mai puternice pot fi resimțite inclusiv la distanțe considerabile de epicentru.
Specialiștii INCDFP monitorizează permanent mișcările tectonice și analizează datele furnizate de stațiile seismice din țară. Magnitudinea, adâncimea și localizarea fiecărui cutremur sunt informații importante pentru evaluarea activității seismice din România.