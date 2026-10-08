Femeie din Republica Moldova cercetată penal pentru contrabandă cu bijuterii de 660.000 de lei

O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 37 de ani, este cercetată penal după ce a fost prinsă transportând bijuterii cu valoare de aproximativ 660.000 de lei, ascunse în două perne.
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu a transmis miercuri, 7 octombrie 2026, într-un comunicat de presă, că polițiștii au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Republica Moldova pe drumul național DN 5, pe traseul Giurgiu-București. Vehiculul era condus de o cetățeană moldoveancă, în vârstă de 37 de ani, care se deplasa pe ruta Turcia - Republica Moldova.
Acțiunea a avut loc în cadrul unei operațiuni BLITZ, desfășurate împreună cu lucrători din Compartimentul Sprijin Operativ al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Scopul intervenției a fost prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.
În urma verificărilor, autoritățile au găsit pe bancheta din spate două perne în care erau ascunse 1.100 de grame de bijuterii din metal galben cu aspect de aur. Valoarea estimată a bunurilor este de aproximativ 660.000 de lei. Conducătoarea autoturismului nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența acestor obiecte.
Bijuteriile au fost ridicate pentru a fi supuse expertizelor în cadrul cercetărilor. Polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.