Femeie din Republica Moldova cercetată penal pentru contrabandă cu bijuterii de 660.000 de lei

Publicat 8 oct. 2026, 15:40 Sursă Monitorul de Vrancea

O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 37 de ani, este cercetată penal după ce a fost prinsă transportând bijuterii cu valoare de aproximativ 660.000 de lei, ascunse în două perne.

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