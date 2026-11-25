Ger puternic în România, miercuri, 25 noiembrie 2026. Temperaturile resimțite au coborât la -17 grade la munte și -5 grade în București.
România a avut parte de una dintre cele mai geroase dimineți ale acestui sezon rece. Miercuri, 25 noiembrie 2026, temperaturile resimțite au coborât până la -17 grade Celsius în zonele montane, iar frigul a cuprins inclusiv Capitala, unde valorile termice au ajuns la -5 grade Celsius.
Potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), masa de aer rece instalată deasupra țării a determinat scăderi importante ale temperaturilor, în special în regiunile centrale, nordice și în zonele montane.
Unde s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi din România
Conform hărții ANM, cele mai mici valori ale temperaturilor resimțite au fost raportate miercuri dimineață, la ora 07:00, în zonele montane și depresionare.
Vârful Omu a fost cea mai rece locație menționată, cu -17 grade Celsius. Alte valori foarte scăzute au fost înregistrate în mai multe localități și stațiuni montane.
Printre cele mai scăzute temperaturi resimțite s-au numărat:
Vârful Omu: -17 grade Celsius;
Întorsura Buzăului: -15 grade Celsius;
Lăcăuți: -15 grade Celsius;
Călimani: -15 grade Celsius;
Cuntu: -14 grade Celsius;
Semenic: -12 grade Celsius;
Sinaia: -11 grade Celsius;
Predeal: -11 grade Celsius;
Bucin: -11 grade Celsius;
Fundata: -10 grade Celsius;
Stâna de Vale: -10 grade Celsius.
Frigul s-a resimțit puternic și în Transilvania și Moldova, unde temperaturile au coborât sub pragul de îngheț în numeroase localități.
Ger și în București. Cât au arătat termometrele în Capitală
Nici sudul țării nu a fost ocolit de temperaturile negative. În București și în localitățile din apropiere, dimineața de miercuri a adus valori specifice unei perioade de iarnă.
Potrivit datelor ANM, temperaturile resimțite au coborât până la:
Afumați: -5 grade Celsius;
București-Băneasa: -5 grade Celsius;
București-Filaret: -3 grade Celsius.
În mai multe localități din Câmpia Română și Dobrogea, valorile termice s-au situat între -2 și -5 grade Celsius. Pe suprafețe extinse s-au format brumă și îngheț, semn al răcirii accentuate din ultimele ore.
Vremea se menține rece în România. Ce anunță meteorologii pentru zilele următoare
Meteorologii avertizează că masa de aer rece va continua să influențeze vremea în România. Diminețile următoare vor fi în continuare foarte reci, iar temperaturile vor coborî sub zero grade în numeroase regiuni.
Înghețul la sol va fi prezent în cea mai mare parte a țării, inclusiv în zonele joase, unde temperaturile negative pot afecta suprafețele expuse.
Astfel, finalul lunii noiembrie aduce condiții meteorologice tot mai apropiate de cele specifice iernii, cu nopți și dimineți geroase și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor.
Șoferii și persoanele care pleacă de acasă în primele ore ale dimineții sunt sfătuite să țină cont de condițiile meteo, în special în zonele montane și depresionare, unde frigul este mai accentuat.
Datele privind temperaturile au fost preluate din măsurătorile și harta Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), publicate pentru dimineața de 25 noiembrie 2026.