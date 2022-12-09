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Giurgiu. Accident pe DJ 401. Patru persoane, transportate la spital

Giurgiu. Accident pe DJ 401. Patru persoane, transportate la spital

Giurgiu. Accident pe DJ 401. Patru persoane, transportate la spital

Scris de Petcu Marcela Publicat: 9 dec. 2022, 12:36

Un accident rutier a avut loc astăzi, pe DJ 401

Un accident rutier a avut loc astăzi, pe DJ 401, la intrare în localitatea Dobreni. În eveniment a fost implicat un singur autoturism, în care se aflau doi adulți și doi copii.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Colibași, cu o autospecială de stingere, dotată cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ.

Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 38 și pasagerii, o femeie de 37 de ani și doi copii, conștienți, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor prin deconectarea bornelor de la bateria autoturismului.

Cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

Sursa: Realitatea de Giurgiu

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