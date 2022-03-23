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Giurgiu. Aproape 600 metri cubi de lemn, confiscaţi în urma unei razii a poliţiştilor şi Gărzii Forestiere

23 mar. 2022, 16:39
Giurgiu. Aproape 600 metri cubi de lemn, confiscaţi în urma unei razii a poliţiştilor şi Gărzii Forestiere

Giurgiu. Aproape 600 metri cubi de lemn, confiscaţi în urma unei razii a poliţiştilor şi Gărzii Forestiere

Articol scris de Petcu Marcela

Polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publică și cei ai Poliției Municipiului Giurgiu, împreună cu reprezentanți

Polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publică și cei ai Poliției Municipiului Giurgiu, împreună cu reprezentanți din cadrul Gărzii Forestiere București au desfășurat, ieri, o acțiune în zona de competență, care a avut ca scop verificarea legalității transporturilor și valorificării de material lemnos, precum și verificarea agenților economici care desfășoară astfel de activități.

În cadrul acțiunii, în urma abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 8 sancțiuni contravenționale, în valoare de 25.580 de lei.

Au fost legitimate 20 de persoane, controlate 17 autovehicule și confiscați valoric 585,58 mc material lemnos, în valoare de 92.269 de lei.

Totodată, în perioada de referință, a fost constatată în flagrant delict o infracțiune la regimul piscicol, fiind confiscate 13,5 kg. de pește, în valoare de 134,5 lei.

Sursa: Realitatea de Giurgiu

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