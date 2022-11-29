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Giurgiu. Şofer prins beat la volan la primele ore ale dimineţii

Giurgiu. Şofer prins beat la volan la primele ore ale dimineţii

Giurgiu. Şofer prins beat la volan la primele ore ale dimineţii

Scris de Petcu Marcela Publicat: 29 nov. 2022, 09:56

Un șofer a fost prins beat la volanul unui autoturism, marţi dimineața, de către polițiștii giurgiuveni, în timp ce se deplasa pe o stradă din Giurgiu. 

Un șofer a fost prins beat la volanul unui autoturism, marţi dimineața, de către polițiștii giurgiuveni, în timp ce se deplasa pe o stradă din Giurgiu. 

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat, astăzi, în jurul orei 3 dimineaţa, în municipiul Giurgiu, un tânăr, de 23 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism, sub influența băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drager, care a indicat valoarea de 0,70 mg/l, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Sursa: Realitatea de Giurgiu

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