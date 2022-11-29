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Giurgiu. Şofer prins beat la volan la primele ore ale dimineţii
Giurgiu. Şofer prins beat la volan la primele ore ale dimineţii
Un șofer a fost prins beat la volanul unui autoturism, marţi dimineața, de către polițiștii giurgiuveni, în timp ce se deplasa pe o stradă din Giurgiu.
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