Giurgiu. Şofer prins beat la volan la primele ore ale dimineţii

Scris de Petcu Marcela Publicat: 29 nov. 2022, 09:56

Un șofer a fost prins beat la volanul unui autoturism, marţi dimineața, de către polițiștii giurgiuveni, în timp ce se deplasa pe o stradă din Giurgiu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cubsoferpolitiealcoolemie