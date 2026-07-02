INGHA: Cod galben și portocaliu de inundații, valabil în majoritatea țării, până vineri la prânz

Publicat 2 iul. 2026, 12:37 Actualizat 2 iul. 2026, 12:38

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o nouă atenționare hidrologică de cod galben și portocaliu, valabilă între joi, 2 iulie, ora 12:00, și vineri, 3 iulie.

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