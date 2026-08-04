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Patru bărbați reținuți în dosarul de purtare abuzivă de la Penitenciarul Giurgiu

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 4 aug. 2026, 12:19

Patru bărbați, cu vârste între 27 și 42 de ani, au fost reținuți de polițiști după 11 percheziții domiciliare efectuate în județul Giurgiu, în dosarul de purtare abuzivă de la Penitenciarul Giurgiu. În urma incidentului, un deținut a ajuns la terapie intensivă.

Potrivit IPJ Giurgiu, perchezițiile au avut loc pe 3 august, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Au fost ridicate bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie. Cei patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați unității de parchet competente, cu propuneri procedurale.

Din probele administrate reiese că, pe 20 iulie, persoanele cercetate, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi aplicat lovituri repetate unui deținut. Acesta a intrat în stop cardio-respirator, a necesitat resuscitare și a fost internat într-o unitate spitalicească.

Surse apropiate anchetei confirmă că Parchetul a fost sesizat în legătură cu suspiciuni privind folosirea disproporționată a forței de către angajați ai penitenciarului. Cazul este investigat pentru infracțiunea de purtare abuzivă.

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