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Patru bărbați reținuți în dosarul de purtare abuzivă de la Penitenciarul Giurgiu
FOTO: Arhivă
Patru bărbați, cu vârste între 27 și 42 de ani, au fost reținuți de polițiști după 11 percheziții domiciliare efectuate în județul Giurgiu, în dosarul de purtare abuzivă de la Penitenciarul Giurgiu. În urma incidentului, un deținut a ajuns la terapie intensivă.
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