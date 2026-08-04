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Sârb salvat de polițiștii de frontieră români după ce a adormit pe un colac în mijlocul Dunării
FOTO: Poliția de Frontieră
Un cetățean sârb a fost salvat luni seara de polițiștii de frontieră după ce a adormit pe un colac și a fost purtat de curenții Dunării până în apropierea localității Svinița, din județul Mehedinți.
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