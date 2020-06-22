Patru candidați la Bac din Giurgiu, eliminați din examen

Patru candidați la Bac 2020 din județul Giurgiu au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1.

Astăzi, s-a desfășurat prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, cea de Limba și literatura română. La centrele de examinare din județul Giurgiu au fost prezenți 1293 candidați, iar 36 nu s-au prezentat la examen.

Miercuri, candidații vor susține proba obligatorie a profilului iar joi proba la alegere a profilului și a specializării.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00.

Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 19:00 și pe data de 01 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. În acest caz, al depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 05 iulie.