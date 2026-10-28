Percheziții în București, Ilfov și Giurgiu într-un dosar de furt de carburant din autobuze

Zece persoane sunt cercetate pentru furt și complicitate la furt, după ce combustibil ar fi fost sustras din autobuzele unei societăți de transport din Capitală.
Polițiștii Capitalei au efectuat, miercuri, 28 octombrie, zece percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar privind furtul unor cantități importante de carburant. Zece persoane au fost depistate și conduse la audieri, în baza unor mandate de aducere.
Ancheta a început pe 27 august 2026, după ce Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată cu privire la dispariția unei cantități considerabile de combustibil din patrimoniul unei societăți de transport din București.
Potrivit probelor strânse de anchetatori, în perioada 23 iunie – 30 septembrie 2026, mai mulți șoferi angajați ai companiei ar fi sustras, pe timpul nopții și în timpul programului de lucru, carburant din rezervoarele autobuzelor. Faptele ar fi avut loc într-un punct de lucru din Sectorul 5.
Doi agenți de pază, suspectați că ar fi ajutat un șofer
Anchetatorii susțin că, la 4 august, unul dintre conducătorii auto ar fi fost sprijinit de doi agenți de pază aflați în timpul serviciului. Aceștia sunt cercetați pentru complicitate la furt.
Cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Poliția precizează că perchezițiile au rolul de a administra probe, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.