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Temperaturile resimțite la această oră în țară. Unde se înregistrează 41 de grade / Când se răcorește vremea
caniculă
Primul cod roșu de caniculă din acest val de căldură a intrat în vigoare duminică, la ora 10:00, în patru regiuni ale țării, iar meteorologii avertizează că urmează cel mai sever episod de temperaturi extreme din această vară. De luni, aproape toată România va fi sub avertizări de caniculă, iar în zonele aflate sub cod roșu maximele vor ajunge până la 41 de grade Celsius.
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