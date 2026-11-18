Publicat 18 nov. 2026, 13:15 Sursă economica

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat marți, 17 noiembrie 2026, începerea campaniei de imunizare împotriva variolei pentru ovine și caprine din județul Giurgiu.

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