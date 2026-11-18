Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat marți, 17 noiembrie 2026, începerea campaniei de imunizare împotriva variolei pentru ovine și caprine din județul Giurgiu.
Imunizarea a demarat duminică, 15 noiembrie 2026. Potrivit ANSVSA, vaccinarea este obligatorie pentru toți proprietarii de animale, măsură considerată necesară pentru întreruperea lanțului de transmitere și prevenirea apariției unor noi focare.
Costul vaccinării este acoperit integral prin banca de vaccinuri a Comisiei Europene, astfel că proprietarii nu suportă nicio cheltuială. Vaccinul nu impune timp de așteptare, permițând consumul ne restricționat al laptelui și carniei.
Supraveghere veterinară strictă
Procedura este realizată exclusiv de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, sub supravegherea inspectorilor Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Giurgiu.
Vizită de lucru la Giurgiu
Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, însoțit de Cristian Mortasivu, director general al Direcției Generale Sănătatea și Bunăstarea Animalelor, a efectuat marți o vizită de lucru în județul Giurgiu.
În cadrul întâlnirilor cu Toma-Florin Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, și Constanța Petrescu, directorul executiv al DSVSA Giurgiu, au fost analizate stadiul campaniei de vaccinare, activitatea curentă și prioritățile operaționale ale instituției județene.
Campania urmărește protejarea fermelor locale și crearea condițiilor sanitare veterinare necesare pentru reluarea exporturilor de animale vii. Administrația județeană a subliniat importanța parteneriatului cu ANSVSA pentru gestionarea rapidă a situațiilor din teritoriu și sprijinirea crescătorilor.