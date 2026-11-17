Publicat 17 nov. 2026, 09:46 Sursă mediafax

Castelul Peleș din Sinaia a fost prezentat de presa italiană drept unul dintre cele mai frumoase din România, fiind descris ca un complex fastuos cu terase care se deschid spre Munții Bucegi.

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