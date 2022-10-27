Giurgiu. Jandarmii asigură ordinea publică la meciul de fotbal dintre echipele S.C. Dinamo 1948 București și C.S.M. Slatina

Jandarmii giurgiuveni vor asigura măsurile de ordine publică la partida de fotbal din cadrul Ligii a II-a,
Jandarmii giurgiuveni vor asigura măsurile de ordine publică la partida de fotbal din cadrul Ligii a II-a, dintre echipele F.C. Dinamo 1948 București și C.S.M. Slatina, ce se va desfășura pe stadionul “Marin Anastasovici” din municipiul Giurgiu, în 27 octombrie a.c., începând cu ora 17.00.
Spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 15.30, pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator, doar în tribunele a I-a și a II-a. Accesul publicului spectator din municipiul Giurgiu, în incinta complexului sportiv, se va face pe străzile Aleea Fabrica de Zahăr și Chauncey Hardy.
Pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentului sportiv, Jandarmeria Giurgiu adresează spectatorilor următoarele recomandări:
- să manifeste răbdare, să respecte indicațiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;
- în cazul în care sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forțelor de ordine din zonă;
- părinții sunt rugați să supravegheze cu atenție sporită copiii.
Totodată, se recomandă suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de violenţă verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente, cu mențiunea că orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancționată cu fermitate de către forțele de ordine.
Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă. Este interzisă afişarea de inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă.
În această misiune, jandarmii vor fi sprijiniți de efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Matei Basarab” Ploiești, Inspectoratului de Poliție al Județului Giurgiu, Direcției Poliției Locale și Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Vlașca” al județului Giurgiu.
Sursa: Realitatea de Giurgiu