Procesul de răcire continuă, un val de aer polar traversând țara noastră. Și totuși, temperaturile vor urca, deși treptat, din nou spre 18 grade. Iată cum va fi vremea în România.

„In perioada imediat urmatoare, pana la sfarsitul saptamanii, nu vor fi variatii semnificative din punct de vedere termic. In continuare, vremea ramane rece chiar daca cresc usor valorile termice de la o zi la alta. Azi vom avea maxime de 18 grade. La noapte, insa, in depresiuni, coboara pana la pragul de inghet, undeva la -3 grade”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Oana Păduraru.

Asa cum ne-am obisnuit in aceasta perioada, doar in zona litoralului vom avea cele mai ridicate minime, dar si acestea se vor situa pana la 10-11 grade, a mai spus aceasta.

In zilele urmatoare, temperaturile vor fi comparabile cu cele de azi, 10-18 grade.

De saptamana viitoare, se intrevede o incalzire a vremii, usoara si treptata. Intr-o prima faza, ne vom apropia de temperaturile obisnuite pentru aceasta perioada.

Sursa: Realitatea de Bucuresti