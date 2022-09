“Prin Hotărârea de Guvern a fost suplimentat cu 2.200 numărul posturilor din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, necesare pentru preluarea creșelor în sistemul de învățământ și pentru acoperirea deficitului de personal didactic în școlile și grădinițele în care a crescut numărul de formațiuni și pentru implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat”, au explicat reprezentanții Guvernului.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a anunţat că numărul de posturi din sistemul național de învățământ din sistemul național de învățământ va fi suplimentat.

„O altă prioritate a Ministerului Educaţiei astăzi, în paralel cu toate celelalte priorităţi, o constituie alocarea de posturi didactice pentru acele creşe care au fost preluate în sistemul de educaţie şi pentru acele grădiniţe noi care au fost construite, din fericire, în mai multe locaţii din ţară. Nu mă refer doar la locaţia din Bucureşti, care excelează prin, dacă nu mă înşel, 9 grădiniţe noi care au şi componentă de creşă. Toate aceste investiţii într-o infrastructură şcolară atât de necesară, atât de cerută justificat, toată această investiţie are nevoie de posturi. Numărul de posturi pe care îl mai are în acest moment disponibil Ministerul Educaţiei va fi distribuit integral astăzi, conform cererilor. Din păcate, ceea ce are Ministerul Educaţiei astăzi, din perspectiva numărului de posturi, este departe de a acoperi necesarul. Drept urmare, Ministerul Educaţiei a decis iniţierea unei hotărâri de Guvern pentru suplimentarea numărului de posturi din unităţile de învăţământ preuniversitar”, a precizat Cîmpeanu, la o conferinţă de presă.