IBB România și Ersa Inșaat ( Turcia) sunt cei doi constructori care au depus oferte la contractul pentru construirea Centurii Giurgiu vest, o șosea cu o lungime de 12 kilometri și profil de drum rapid 2X2 benzi.

Contractul de 300 de milioane lei a fost lansat în licitaţie în iunie 2022, iar Consiliul Județean Giurgiu ar trebui să anunțe în curând rezultatul evaluării, termenul prevăzut în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, 19 ianuarie 2023 fiind depășit. Pe 12 decembrie 2022, CJ Giurgiu a transmis în SEAP o solicitare de extensie a termenului de evaluare cu 30 de zile, anunțând că nu poate respecta calendarul oficial pentru evaluare de 60 de zile lucrătoare.

Este unul dintre puținele proiecte ale CNAIR care (de această dată) a gândit corect variante de ocolire la profil de drum rapid cu două benzi/sens și separator median așa cum este și drumul de legătură DN5-Podul Prieteniei care funcționează ca o centură pentru estul municipiului, deși orașe mult mai mari precum Craiova, Iași sau Timișoara vor avea centuri cu o singură bandă (n.r contractul pentru Centura Timişoara Est este reziliat, Centura Craiova Sud se îndreaptă, probabil spre reziliere, iar la Iaşi Est este în etapa de proiectare).

Profilul longitudinal :Elementele geometrice în profil longitudinal sunt proiectate pentru viteza de proiectare de 100 km/h. Drumul este proiectat în rambleu cu înălţimea minimă de 1,50 m, declivităţile fiind cuprinse între 0,3 % şi 3,0 % .

Profilul transversal : Profilul transversal al Variantei ocolitoare Giurgiu, este pentru drum de clasa tehnică II. Lăţimea totală a drumului este 22,10 m, lăţimea platformei este de 19,50 m, din care:

– parte carosabilă: 2 x 7,00 m;

– banda incadrare: 2 x 0,75 m;

– acostamente: 2 x 0,75 m;

– fâşie parapet marginal W4: 2 x 1,30 m;

– spaţiu median pentru separator de sensuri: 2,50 m. Modul de amenajare a taluzelor de rambleu este prevăzut şi adaptat funcţie de înălţimea acestora.

Varianta Giurgiu Vest are Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic finalizate, iar indicatorii tehnico-economici pentru investiție au fost aprobați încă din februarie 2021. Șoseaua are 12 kilometri, două benzi/sens cu separator median și viteză de proiectare de 100 km/h. Cele mai dificile structuri sunt pasajele peste liniile de tren București – Giurgiu și Videle – Giurgiu cu 404 metri, respectiv 496 metri.

„Traseul varintei ocolitoare se desprinde din DN 5 din sensul giratoriu al obiectivului “Drum de legatura DN 5 km 60+500 – Soseaua de centura – Pod Prieteniei km 61+400” continua pe terenuri agricole, la km 1+000 traverseaza magistrala C.F. 903 Bucuresti – Giurgiu cu un pasaj, dupa care se indreapta catre DC 115 si magistrala C.F. 902 Bucuresti – Videle pe care le traverseaza prin intermediul unui pasaj. Traseul se continua pe terenuri agricole, intersecteaza pe rand, la nivel, DN 5B, DJ 503, DJ 504 unde sunt prevazute amenajari de tip giratoriu. Intre DJ 504 si DN 5C se prevede traversarea canalului de irigatii Giurgiu – Razmiresti cu un pod, urmand ca traseul sa se finalizeze in DN 5C – km 3+900, unde se va realiza un sens giratoriu. Pentru amenajarea in plan a traseului au fost utilizate curbe cu raza cuprinse intre 650 m si 2.500 m. Traseul variantei are o lungime totala de 12,068 km”.

”Scopul principal al acestei investitii este de a asigura legatura directa cu punctul vamal servind ca si varianta de ocolire a Municipiului Giurgiu, asigurand astfel conexiunea rutiera intre DN5, DN5B, DN5C, DJ503, DJ504 si DC115 si punctul de trecere a frontierei Giurgiu”. Potrivit documentelor oficiale CNAIR, termenul estimat de finalizare pentru Centura Giurgiu Vest este 2025.

