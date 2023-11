Bună să ne fie inima, și gândul și fapta astfel încât să fim aproape de cei mai vulnerabili dintre noi și să îi ajutăm. Sunt aici, în fața dumneavoastră, în fiecare seară, din respect pentru România și pe fondul reacției sociale, a efervescenței sociale. Sunt îmbrăcată în aceste haine militare din respect pentru Armata Română, din respect pentru jertfa, sângele vărsat pentru libertatea noastră. Și port aceste haine ca simbol al războiului tăcut din societatea noastră. Ne afectează războiul cu drogurile, drogații își lovesc mamele, își incendiază mătușile, corup judecătorii.

Războiul cu corupția ne sufocă, ne descurajează și ne ia tot mai mult din ceea ce ne aparține. Războiul cu sărăcia, această sărăcie indusă precum coma indusă unui pacient la Terapie Intensiva care își poate reveni și se poare regenera prin propria forță. Așa și noi, românii, suntem cenzurați, obligați să fi săraci. Și dacă suntem bogați că muncim în privat și vrem să facem și acte de caritate, statul în loc să ne încurajeze – să zică „bravo”, vin și eu în sprijinul vostru – ne amendează cu 50 de mii de lei, adică 10 mii de euro.

Pentru că noi chiar dacă câștigăm lei, se văd în tranzacții. Zici că e piață imobiliară când vine vorba de amenzile la Realitatea PLUS. De ce să plătesc eu acești bani, instituție privata, care trăiește doar din publicitatea pe care o vedeți în fiecare clipă pe post? Nu sunt asistată de domnul stat și nu am contracte bănoase cu statul, cum au băieții deștepți din energie, sănătate, din servicii.

Consider că CNA, astăzi, a executat împotriva voinței sale acest ordin! De a ne lua bani pe nedrept din buzunar. Spun asta pentru că în inima lor cu siguranța empatizează cu suferința celor abandonați din satele pe care noi le-am vizitat. Și cu siguranța pintre acești români tratați de Caravana medicală AUR și România Suverană se află și vreun neam îndepărtat de-al lor. Să vă fie rușine executanților de la CNA și să le fie rușine și liderilor politici că v-am ajutat necondiționat. Îi plătesc și am să continui acest demers, am să văd în 2024 dacă a fost o pierdere de timp sau a meritat pe deplin. Ceea ce faceți azi vreau să fie un exemplu național de abuz împotriva unui moderator TV care a îndrăznit să nu asculte de securiști și susține o campanie medicală.

Dacă tot nu e bine ce fac, de ce totuși toate emisiunile mele, strigătele mele disperate ajung la urechile conducătorilor și reacționează? Ciolacu? Ciucă? Iohannis? Băsescu? Care dintre voi are curaj să răspundă ce presiuni fac ambasadele și în interesul cui? Că în interesul românilor niciodată! Simion a mărturisit aici în platou că încă de pe vremea când Florin Cîțu era prim-ministru s-a dus și și-a arătat intenția de a face Caravana medicală. S-a dus și la Ciucă și la Ciolacu și la acei securiști plătiți de noi toți. Au spus că nu se poate. Au spus STOP! De ce românii nu au dreptul să se ajute intre ei? De ce românii nu au voie sa gândească cu capul lor? Să ia decizii cu inima lor și în folosul comunității?

Azi vin în fața dumneavoastră și cu o veste bună. Banii cash ai românilor, bani munciți, au ajuns pe masa discuțiilor din nou. Guvernul revine la plafoanele inițiale pentru plățile cash, după revolta oamenilor. Premierul spune însă că vor fi păstrate două excepții: plafonul de casă va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi. Nu găsiți, domnilor de la conducere, o soluție să scăpați de aceste două excepții? V-ați lăudat că ați vorbit cu bancherii să ne scăpați de comisioane? Mințiți iar poporul? Și nu aveți cum să mă acuzați că merg după fentă, văd propria mea experienta: am plătit comisioane de 5 și 10 lei pentru fiecare tranzacție pentru educația copiilor mei. Pentru vă vreau pentru ei un viitor mai bun și prosper.

Am trecut la CEC, bancă românească, după sfidarea austriecilor. Eram la Raiffeisen, unde aveau comisioane mai mici. Dar am promis să promovez România și tot ce e românește. Dar să nu credeți că CEC Bank ne dă comisioane mai mici că suntem noi patrioți sau dobânzi mai mici pentru credite. Am propus conducerii acestei bănci să vină în sprijinul românilor cu dobânzi de maximum 1%. Români care pot investi în turism, sănătate, educație, în țara asta. Nu mi-au răspuns.

Fără educație suntem pierduți. Uitați ce generație reprezintă această tânără Oana Lasconi. A început 3 facultăți și nu a terminat niciuna. S-a întors împotriva mamei sale și urlă pentru o lume mai bună. Asta e modelul de politician pe care îl vreți? Un copil care are sentimentul că are drepturi, dar nu are obligații, e un copil pierdut. Iar dacă Elena Lasconi ne-a manipulat pe noi și pe toate mămicile să sărim în ajutorul ei spunând că a votat pentru familia tradițională și de fapt a mințit, înseamnă că viitorul pe care îl promovează e o minciună profundă. Aici s-a ajuns pentru o susținere politică ca să mai fure din susținătorii altor partide mici precum PMP și Forța Dreptei.

După isteria cu porcii, acum avem o altă problemă. Sau, mă rog, cei de la conducere pare că au probleme serioase. Tractoriștii sunt luați în vizor de modificările aduse Codului Penal. Trebuie să aibă permis special. Fermierii spun acum că Guvernul încearcă să distrugă agricultura românească și să îngroape fermele. Și mai ales acum, după ani grei de secetă și după importul masiv de cereale ucrainene.

Și am totuși o veste bună! 103 cetățeni români din Fâșia Gaza și membrii de familiilor acestora au primit permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah și de a intra pe teritoriul Egiptului. Asta înseamnă că se vor întoarce în țară. Oficialii de la București au primit acceptul guvernului egiptean ca românii să poată trece granița. Ministerul Afacerilor Externe a făcut o treabă bună. Acum vreau să văd și cum Justiția își face treaba. Pentru că Baronul de Neamț Ionel își joacă cartea. Avocații domniei sale susțin că ar avea probleme neuro-psihiatrice și s-ar putea sinucide dacă ajunge în România. După ce Curtea de Apel italiană din Bari a confirmat extrădarea lui Arsene în țară, apărarea avocaților s-a schimbat complet pe motive medicale. Vrea să scape! Îi e frică că-și pierde averea! Gargara asta cu „patologii grave, inclusiv afecțiuni neuro-psihiatrice” nu o cred. Am și eu o întrebare: mai poartă șosețele? Sau moda la italieni e fără ele?

Minciuna nu are ce căuta la noi în țară și cer tuturor autorităților abilitate să-și facă treaba. Spăgarii trebuie duși acolo unde le e locul, adică la pușcărie. Că din cauza spăgilor voastre am ajuns să plătim taxe și impozite uriașe. Noi, românii, decontăm corupția și lăcomia voastră. Orice aș spune despre acest subiect – despre șpaga zilelor noastre – din toate domeniile și în toate situațiile, este un clișeu. De ce? Pentru că subiectul este atât de dezbătut sub diferite forme.

Trist este însă că întâmplarea nu are caracter de noutate și probabil că nu va avea niciodată. Distrugerea unei societăți începe cu buldozerele corupției ce-i pun la pământ valorile. Vrei să ajungi educator, învățător, profesor? Trebuie să dai ceva. Vrei să treci clasa sau să prinzi un loc la un liceu de prestigiu? Părinții tăi trebuie să dea ceva. Vrei să te angajezi undeva? Trebuie să dai bani înainte de primul salariu! Nu-mi spuneți că vă este străină această abordare! Și în Sănătate e la fel. Vorbeam recent de cazul de la „Marius Nasta” care ridică întrebarea cum de este posibil ca medici, cu salarii de mii de euro lunar, care erau și profesori universitari, să ceară bani de la pacienți. De la români de rând, cu salarii modeste. E un fenomen general. Ține de educație și de noi ca popor! Așa ne-a învățat statul că se rezolvă problemele. Cu bani, adică șpăgi. Pentru că unora le lipsește demnitatea.

Am tot vorbit de otrava din alimente. Credeți că acolo nu e cu șpagă? Bagă băieții banii, bagă și marfa la raft! Vă spuneam că aproximativ 80 la sută alimentele de la noi provin din import. Asta ce credeți că înseamnă? Bani băgați în buzunarul cui trebuie. Fără să se gândească nimeni la consecințe. Scena asta românească are o regie extrem de proastă, dar e formată din actori de excepție. Discursul actorilor politici e absolut mirific, transmit un mesaj de succes revoluționar, dovedind, în final, că-și calcă în picioare promisiunile, valorile și calcă pe viața noastră.

Vă îndemn pe toți să trecem pragul în casa Domnului. Căci rugăciunea ne-a mai rămas! Cu alte cuvinte, sa ne trezim. Nu mai am putere să văd drogați, violuri, lașitate, sărăcie, șpăgi, explozii, incendii, boli, războaie. Nu mai pot să asist la atâta suferință și la atâta bătaie de joc. Ce rămâne apoi, Dumnezeu cu mila. Când ți se face scârbă de clasa politică pe care, într-un fel sau altul, o girezi cu sau fără votul tău, când ajungi să-ți scoți din minte și suflet oameni doar pentru că fac parte dintr-un partid politic, atunci e semn că ceva nu merge în relația ta cu lumea în care trăiești. Adică: ori ești tu defect ori e societatea defectă, ceea ce e mai greu de acceptat, chiar dacă se prea poate.

În momentul de față, suntem puși în fața unui tablou care arată falimentul național. Vedem, zi de zi, cum toată această faună socială face legea peste tot. Recentul caz Vlad Pascu, tânărul drogat care a intrat cu mașina într-un grup de tineri și care a omorât doi dintre ei. E un exemplu de ce se întâmplă când somnul autorităților naște monștri și ne distruge copiii. Oameni care profită de permisivitatea prea mare a autorităților. Sau poate legile sunt prea permisive sau autoritățile nu le aplică corect.

De ce nu se interzic drogurile? De ce nu sunt aspru sancționați toți cei care vând și cei care consumă substanțe interzise care pun în pericol viața lor și a cetățenilor? Nu ne lecuim nici după nenumărate nenorociri, după ce școlile au devenit poligoane de racolare și consum, după ce am lăsat potecile furnizorilor să fie bătătorite prin instituții, după serii de accidente, după ce ministrul responsabil cu poliția a zis că în cazul adulților am pierdut lupta cu drogurile. Nu există scuze. Indiferent de cine ești. Dorian Popa, urmărit de milioane de copii și adolescenți, a reacționat pentru prima dată după ce a fost prins drogat la volan. Influencerul spune că îi pare rău pentru tot ce a făcut, că a greșit, însă a simțit nevoia să se relaxeze puțin după toată perioada agitată din viața lui. Nu, Dorian Popa, nu ai scuză! Pentru că ești model pentru copiii acestei țări. Un model de „așa nu”! Ești un actor bun până la capăt! O bună parte din societatea românească postdecembristă s-a vrut în „lumea liberă”, numai că această așa-zisă „lume liberă” a fost rău înțeleasă. De fapt, ce voiau oamenii era o schimbare de regim. Unii au înțeles că „a fi liber” înseamnă să faci tot ce-ți dorești, dar fără să respecți legi, norme sau nici măcar bunul-simț. Au înțeles că ești liber să furi, să te prostituezi, să faci scandal, să te droghezi, să ucizi. Și așa, până să se dezmeticească noile autorități, s-au înmulțit peste noapte hoții, răufăcătorii, cămătarii, clanurile, traficanții de tot felul și încrengăturile mafiote.

Fără iubirea de țară, de neam, libertatea și unitatea națională se transformă adesea în ceea ce vedem astăzi la noi: patriotismul s-a transformat în dorința de profit material imediat. Chiar și așa, am convingerea că tot noi, românii de rând, putem schimba ceva. Pentru că tot noi, prin ștampila pusă o data la 4 ani, ne croit drumul spre unde suntem și spre unde vrem să mergem. Țara a fost delapidată de resurse, vândută ieftin la străini, iar noi am rămas desculți și împovărați de grija zilei de mâine. România are acum o șansă, șansa unei modernizări accelerate. Îmi amintesc de viziunea Comisiei Europene, care spunea că finalul pandemiei ar trebui să însemne prosperitate, dar asta doar dacă ne-am fi învățat lecția. Autoritățile de la București au însă restanțe mari din anii ’90. E vorba de educație și voință

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir