Două instanțe, Tribunalul București și Curtea de Apel București au decis, astăzi, că toate actele emise de gruparea Adimi-Dracea se lovesc de nulitate. De azi, conform actului constitutiv, conducerea Romprest revine SC Detaco, condusă de Paul Păcuraru.

Avocatul Veronel Rădulescu a declarat că judecătorii de la Curtea de Apel București au decis că numirea Consiliului de Administrație Romprest a fost nelegală. Motiv pentru care, de azi, compania nu mai are Consiliu de Administrație și revine la situația juridică anterioară. Decizia este definitivă.

Avocatul Veronel Rădulescu consideră că, în urma deciziei definitive și executorii a judecătorilor de la Curtea de Apel București, lucrurile sunt pe cale să se rezolve în litigiul Romprest, care durează de peste patru ani.

„Începând de azi, Romprest nu mai ale Consiliu de Administrație. Curtea de Apel București s-a pronunțat cu decizie definitivă în legătură cu numirea ilegală a acestui Consiliu de Administrație, care are și alte explicații de dat organelor de urmărire penală. Dincolo de presupuse fapte penale, despre care procurorii DNA și DIICOT le pun întrebări celor din Consiliu de Administrație, acum, chiar și numirea acestor oameni a fost nelegală. Întregul Consiliu a funcționat nelegal, pe cale de consecință, părțile au fost puse în situația anterioară. Consider că această decizie va avea un efect deosebit pentru rezolvarea acestui litigiu, deci lucrurile sunt pe cale să fie rezolvate la Romprest. Este o decizie publică și executorie de drept a Curții Apel București, deci presa poate relata despre acest caz. Consider că Lucrurile se vor schimba radical în dosarul Romprest ca urmare a deciziei de astăzi a Curții de Apel București”, a declarat avocatul.

La definitivarea soluției au contribuit renumiții avocați

Gheorghe Piperea

Alexandru Rățoi

Veronel Rădulescu

Irina Ciontu

Toba Vlad

