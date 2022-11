Un focar de scrapie a fost descoperit într-o exploataţie din localitatea Stoeneşti, din judeţul Giurgiu, fiind identificate un număr de 151 de ovine, cu risc de îmbolnăvire.

Autorităţile s-au reunit de urgenţă, şi pentru a combate focarul de scrapie, au dispus mai multe măsuri:

-plasarea sub restricție a exploatației afectate, iar circulația animalelor susceptibile (ovine) de scrapie și a produselor de origine animală provenite de la acestea dinspre și înspre exploatație (ovine, caprine, bovine) are loc sub rezerva aprobării Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, în vederea stabilirii și identificării imediate a animalelor și a produselor de origine animală receptive;

-interzicerea mișcării tuturor animalelor și a produselor, subproduselor, materialului seminal, a ovulelor și embrionilor produse de la acestea, ceea ce înseamnă interzicerea sacrificării animalelor, valorificării produselor, cumpărării ori vânzării animalelor, înstrăinării oricăror produse, subproduse și a materialului seminal de la animalele suspecte; de asemenea, sunt interzise orice alte forme de înstrăinare/ introducere a animalelor din/în gospodărie.

Pentru eradicarea focarului, a fost transmisă către Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) o solicitare de genotipare (recoltare de sânge) a proteinei prionice a tuturor ovinelor prezente în exploatație, ovinele care prezintă rezistență la proteina prionică urmând a se menține în exploatație timp de 24 de luni, iar ovinele slab rezistente vor fi sacrificate într-un abator autorizat sanitar-veterinar.

Scrapia este o boală neurodegenerativă naturală, transmisibilă și fatală a ovinelor și caprinelor, de aceea specialiștii din cadrul DSVSA Giurgiu recomandă achiziționarea animalelor și a produselor de origine animală numai din centre autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar.

Sursa: Realitatea de Giurgiu