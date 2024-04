George Simion a vorbit la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, despre posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale din acest an, dar nu exclude nici posibilitatea de a candida chiar la Primăria Capitalei. În plus, președintele AUR anunță că îl suspendă din funcție pe prim vicepreședinte.

„Dacă oamenii au încredere în mine și mă văd viitor prezidențiabil, dacă oamenii au încredere în mine, să aibă încredere că duc această barcă unde trebuie.

Eu pot să îmi asum o candidatură la prezidențiale dacă sunt suficient de mulți români care să își dorească asta și să se manifeste.

Eu nu sunt fricos. Am niște oameni valoroși peste tot cu care nu îmi e rușine să apar”, a spus Simion.

George Simion a anunțat la Realitatea PLUS și suspendarea prim vicepreședintelui AUR:

„Marius Lulea face greșeli, e o perioadă agitată pentru AUR. Lulea a făcut o afirmație nefericită și va fi suspendat”

Simion a vorbit și despre testarea unora dintre candidații AUR cu detectorul de minciuni:

„Nu cred că mă lucrează nimeni pe la spate, e specific pentru USR, nu pentru noi. Mă duc și eu la detectorul de minciuni dacă e nevoie, nu văd de ce ar deranja pe cineva. E o formă de a securiza. Politica ultimilor ani a fost o istorie întreagă de trădări. Să vedem și noi ce infiltrați avem, de la servicii. Trebuie să ne luăm măsuri de precauție. Eu nu îmi permit să mă hazardez, am devenit mult mai calculat, trebuie să nu păcălim oamenii și să nu le înșelăm așteptările. Eu dacă girez pentru niște candidați, de ce să nu treacă de această probă”, a declarat Simion

Sursa: Newsinn