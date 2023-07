Autorităţile din judeţul Giurgiu sunt în alertă pentru că au început să se extindă focarele de pestă porcină africană.

În doar cîteva zile, s-au confirmat 7 de focare de pestă porcină în mai multe localităţi şi sunt şi noi suspiciuni.

Oamenii se tem că vor rămâne fără animalele din gospodărie, mai ales că pentru mulţi dintre ei acestea reprezintă o sursă importantă de venit. În plus, multţi dintr eei nu au animalele crotaliate şi înregistrate, aşa că nu vor fi nici despăgubiţi.

În doar câteva zile, au fost ucişi aproape 50 de porci.

Pe o rază de 10 kilometri în jurul acestor focare, oamenii nu mai pot să comercializeze porci sau carne de porc fără avizul celor de la DSV.

De altfel, Direcţia Sanitar-Veterinară face verificări în aceste zone, în special în trafic.

La momentul actual, medicii veterinari de liberă practică efectuează catagrafierea efectivelor de suine existente în gospodăriile populațiilor conform reglementărilor legale în vigoare.

Cu această ocazie, inspectorii sanitar-veterinari fac apel la crescătorii de porci pentru a conştientiza gravitatea acestei boli şi de a încerca, pe cât posibil, să evite pătrunderea virusului în efectivele de suine deținute în gospodărie.

Pentru acest lucru este imperios necesar a respecta conditiile de biosecuritate mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa, a consilierilor in exploatatiile de suine efectuate de catre medicii veterinari de libera practica existenti la nivelul fiecarei comune, a instruirilor periodice efectuate cu reprezentantii fondurilor de vanatoare, etc.

Dintre aceste masuri enumeram principalele cauze care pot determina aparitia Pestei Porcine Africane in exploatatiile de porcine din sistemul gospodaresc, si anume:

– cumpararea de suine din locuri neautorizate si fara documente sanitare veterinare;

– introducerea in gospodarie si apoi in hrana animalelor de furaje proaspat recoltate de pe camp fara a respecta perioada de asteptare recomandata de autoritati ( 30 zile pt cereale , 90 zile pt fan, paie);

– neanuntarea in cel mai scurt timp a medicului veterinar imputernicit asupra oricarui caz de imbolnavire a suinelor din gospodarie in vederea luarii de masuri pt evitarea diseminarii virusului in afara exploatatiei ;

– efectuarea de tratamente cu personal neautorizat si fara respectarea normelor de biosecuritate in momentul accesului si parasirii exploatatiei de catre acestia;

– participarea la actiuni de vanatoare sau de taiere a materialului lemnos din paduri si apoi patrunderea in exploatatie fara a schimba echipamentul de lucru;

Nerespectarea acestor masuri duc pe langa pierderile economice determinate de mortalitatea efectivelor de porci si la pierderea dreptului de despagubire a animalelor afectate, conform prevederilor legale in vigoare.

Sursa: Realitatea de Giurgiu