În urmă cu o săptămână, Jador anunța că se retrage din muzică din cauza problemelor de sănătate, iar acum spune că ar îmbrățișa moartea cu brațele deschise.

Fanilor nu le-a venit să creadă când au auzit această veste. Manelistul a vorbit despre perioada extrem de delicată prin care trece și a făcut mai multe declarații tulburătoare.

Artistul spune că va lupta pentru sănătatea sa și că nu este pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând.

Poate că ăsta e și testul, nu știu.(…) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama. Cred că toate sunt un cumul”, a spus Jador în vlogul „La o taină”.

În ciuda acestor declarații, artistul a făcut o mărturisire terifiantă. El recunoaște că ar vrea să experimenteze moartea sau să fie în comă timp de un an. Ar vrea să trăiască această experiență pe propria piele, iar, mai apoi, să se întoarcă la lumea fizică.

„Să fiu în comă pentru un an. Mi-ar plăcea să mor, să fiu în moarte clinică. Aș vrea să văd ce e acolo, să mă asigur. Ceva se întâmpla. Vreau să știu ce se întâmplă, sunt curios tare, aș vrea să experimentez treaba asta și să revin. Cred că ar fi tare rău. Aș vrea să știu totul”, a mai spus cântărețul de manele.

Sursa: Tabu.RO