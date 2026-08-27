Alertă la granița României: țintă aeriană la doar 3 km! A fost emis RO-Alert

Publicat 27 aug. 2026, 08:20 Actualizat 27 aug. 2026, 08:40 Sursă Realitatea.Net

O țintă aeriană a fost detectată joi dimineață de sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale la aproximativ 3 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au activat măsurile de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar IGSU a emis un mesaj RO-Alert. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

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