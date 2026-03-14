Captură de proporții la Calafat. Ce au descoperit polițiștii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din Giurgiu au descoperit peste o sută de pistoale, peste 130 de încărcătoare şi zeci de mii de ţigarete într-un camion turcesc care avea ca destinaţie Germania.

Descoperirea a fost făcută vineri, de către poliţiştii de frontieră din Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, care au făcut un control pe drumul naţional 56, împreună cu poliţişti de frontieră bulgari.

Într-un autocamion, înmatriculat în Turcia şi condus de un cetăţean turc, în vârstă de 38 de ani, poliţiştii au găsit ani 106 pistoale, 131 de încărcătoare fără muniţie şi 60.000 de ţigarete.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, împreună cu poliţişti de frontieră bulgari şi lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova - Serviciul Echipe Mobile Calafat, au descoperit, în urma controlului asupra unui autocamion, 106 pistoale, 131 de încărcătoare fără muniţie şi 60.000 de ţigarete pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă. Controlul a avut loc la data de 13 martie, pe DN 56, asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetăţean turc, în vârstă de 38 de ani, care circula pe ruta Turcia - Germania”, a transmis, sâmbătă, Poliția de Frontieră.

Valoarea estimată a tigaretelor descoperite se ridică la aproximativ 90.000 de lei.

IPJ Dolj anunţă că şoferul turc a fost reţinut de către poliţişti, pentru 24 de ore, iar sâmbătă va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunerea de arestare preventivă.