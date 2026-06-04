Cod roșu de furtuni în Ilfov: ploi torențiale, grindină și vijelii puternice

Trei localități din județul Ilfov au fost joi seară sub avertizare nowcasting Cod roșu de vreme severă, în contextul unor fenomene meteorologice intense care au afectat mai multe zone din sudul țării.

Meteorologii au anunțat averse torențiale ce pot depăși 40 l/mp într-un interval scurt, însoțite de descărcări electrice frecvente, grindină de dimensiuni medii și intensificări ale vântului cu rafale ce pot ajunge la 70–80 km/h.

Localitățile vizate de avertizarea imediată au fost Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu, unde fenomenele severe au fost prognozate pentru un interval foarte scurt de timp, specific avertizărilor nowcasting.

Pe lângă acest episod extrem, meteorologii au emis și mai multe avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică pentru Oltenia, Muntenia, zonele montane și ulterior pentru nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni. Acestea vizează ploi torențiale, grindină, vijelii și cantități de apă ce pot depăși local 30–40 l/mp.

Și Capitala a fost inclusă în avertizările de instabilitate atmosferică, cu episoade de averse, descărcări electrice și vânt puternic, în contextul unui front atmosferic instabil care a afectat mai multe regiuni ale țării.