Cutremur politic în Ungaria: Viktor Orbán își depune demisia, dar Fidesz o blochează

Viktor Orbán și-a anunțat marți demisia din funcția de lider al partidului Fidesz, în urma rezultatului slab obținut la alegerile din această lună. Cu toate acestea, conducerea formațiunii a decis să nu accepte demisia, amânând orice hotărâre până la congresul programat în iunie.

Potrivit deputatului Erik Bánki, nu au fost luate decizii privind funcțiile de conducere în cadrul ședinței interne a partidului. „Nu s-au luat decizii cu privire la poziții personale, deși Viktor Orbán și-a prezentat demisia din funcția de președinte, aceasta nu a fost acceptată”, a declarat acesta.

Fidesz urmează să analizeze situația în cadrul congresului din 13 iunie, unde ar putea fi stabilită noua conducere a partidului.

La intrarea în ședință, Orbán a transmis că nu intenționează să facă un pas înapoi din viața politică: „Nu am făcut niciodată un pas înapoi și nu o voi face acum. Oricare ar fi calea pe care o voi urma, va fi întotdeauna înainte”.

Fostul premier a anunțat anterior că renunță și la mandatul de parlamentar și că nu va face parte din viitorul legislativ, precizând că se va concentra pe „reorganizarea forțelor naționale”.