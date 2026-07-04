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Eroul Angliei, Harry Kane, a celebrat calificarea alături de familie. Imaginile au devenit virale
Harry Kane
Harry Kane a fost omul decisiv pentru Anglia în victoria cu 2-1 împotriva RD Congo, reușind ambele goluri care au trimis reprezentativa britanică în faza următoare a Campionatului Mondial.
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