„Marca Maradona”, în centrul unui nou proces exploziv: acuzații grave pentru surorile starului și fostul său avocat

Justiția din Argentina a decis trimiterea în judecată a șase persoane, printre care două dintre surorile lui Diego Maradona și fostul său avocat, într-un dosar care vizează presupusa administrare frauduloasă a mărcii asociate fostului mare fotbalist, decedat în 2020.

Potrivit unei decizii a unui tribunal din Buenos Aires, consultată de AFP, printre cei trimiși în fața instanței se află Matias Morla, fostul avocat al lui Maradona, surorile acestuia, Claudia și Rita Maradona (54 și 72 de ani), doi foști colaboratori și un notar.

Toți sunt acuzați că ar fi acționat în detrimentul moștenitorilor legali ai fostului sportiv, adică ai copiilor săi, în cadrul unei presupuse înțelegeri coordonate și al unei împărțiri clare de roluri în administrarea unor active aparținând unei societăți înființate de Maradona înainte de moarte.

În acest fel, în Argentina se conturează un nou dosar „Maradona”, separat de procesul aflat deja în desfășurare la San Isidro, unde se judecă circumstanțele morții sale din noiembrie 2020. Atunci, legenda fotbalului mondial a murit la 60 de ani, în timpul recuperării după o intervenție chirurgicală, într-o reședință privată.

În acel dosar, șapte cadre medicale, medici, psihiatru, psiholog și asistenți, sunt judecați pentru posibile neglijențe care ar fi putut contribui la decesul lui Maradona, procesul fiind în desfășurare de câteva săptămâni.

Separat, cazul cunoscut drept „marca Maradona” a fost deschis în 2021, după ce Dalma și Giannina Maradona, două dintre fiicele sale, au depus plângere.

Acestea susțin că fostul avocat și ceilalți inculpați ar fi preluat controlul asupra mărcii și produselor asociate numelui tatălui lor, bunuri care, în opinia lor, ar fi trebuit să revină exclusiv moștenitorilor. Ulterior, și alți trei copii ai lui Maradona s-au alăturat acțiunii în justiție.