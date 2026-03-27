Prețurile carburanților azi, 27 martie 2026: unde găsești cea mai ieftină benzină și cât a ajuns litrul la pompă

Prețurile carburanților din România continuă să fluctueze, iar valorile afișate în data de 27 martie 2026 arată diferențe vizibile între marile rețele de distribuție.

Pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională și al cererii interne, șoferii pot găsi tarife diferite chiar și în același oraș, potrivit datelor centralizate de Monitorul Prețurilor.

În ceea ce privește benzina, cele mai mici prețuri sunt afișate de Lukoil, unde litrul costă aproximativ 9,26 lei. Foarte aproape se situează Socar și Petrom, cu prețuri de circa 9,28 lei/litru.

În zona medie se află Rompetrol, unde benzina ajunge la aproximativ 9,37 lei/litru.

La polul opus, cele mai ridicate tarife sunt înregistrate la OMV, unde litrul de benzină este vândut cu aproximativ 9,41 lei.

Diferențele de câțiva bani pe litru pot conta pentru șoferi, mai ales în contextul în care tendința generală a pieței rămâne una de creștere. De aceea, specialiștii recomandă verificarea constantă a prețurilor înainte de alimentare.