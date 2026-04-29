Regele Charles al III‑lea le cere Statelor Unite să nu cedeze tentației de izolare, într-un discurs rostit în fața Congresului de la Washington. Păstrând un ton consensual, suveranul britanic a afirmat că este „necesară" o „determinare inflexibilă" în apărarea Ucrainei și a reamintit importanța statului de drept și a protejării mediului.

În acord cu statutul său de neutralitate, Charles al III‑lea a schițat, indirect, tot ceea ce îi separă pe aliații europeni de administrația Trump: în privința climei, a statului de drept, a relevanței NATO sau a Ucrainei. Suveranul britanic a spus că se roagă ca „să ignorăm apelurile insistente de a ne replia tot mai mult asupra noastră”, notează corespondentul Le Monde la Washington.

„Provocările cu care ne confruntăm sunt prea mari pentru ca o singură națiune să le poată gestiona singură”, a subliniat regele, laudând parteneriatul transatlantic într-un moment în care Donald Trump critică aliații din NATO pentru lipsa implicării lor militare în războiul din Iran.

Amintind de invocarea articolului 5 după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite, el a apreciat că „aceeași determinare inflexibilă este necesară pentru apărarea Ucrainei și a poporului său, unul dintre cele mai curajoase, pentru a asigura o pace cu adevărat justă și durabilă”.

Regele a apărat și poziția guvernului britanic, amintind de „cea mai mare creștere a cheltuielilor de apărare de la sfârșitul Războiului Rece”.

În acest cadru, mesajele regelui — despre cooperare internațională, stat de drept, dialog interreligios și sprijin pentru Ucraina — au fost percepute ca semnale diplomatice adresate administrației Trump, fără a încălca însă limitele rolului său constituțional.