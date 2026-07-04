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Rusia susține că a preluat controlul asupra unui oraș-cheie din estul Ucrainei

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 08:49

Kremlinul a anunțat vineri că armata rusă ar fi preluat controlul asupra orașului Kostiantînivka, din estul Ucrainei, un punct considerat strategic în ofensiva desfășurată în regiunea Donbas.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, localitatea se află în totalitate sub controlul forțelor ruse. Oficialul a precizat că președintele Vladimir Putin a discutat cu reprezentanții armatei despre evoluția operațiunilor din zonă.

Luptele pentru Kostiantînivka, oraș care avea aproximativ 78.000 de locuitori înainte de izbucnirea războiului, se desfășoară încă de la sfârșitul anului 2025. În ultimele luni, zona a devenit unul dintre principalele puncte ale ofensivei ruse pe frontul din estul Ucrainei.

Orașul este considerat un obiectiv strategic, fiind situat pe direcția către Kramatorsk și Sloviansk, două dintre cele mai importante centre urbane din Donbas aflate încă sub control ucrainean.

Dmitri Peskov a mai declarat că Vladimir Putin a vizitat un punct de comandă al armatei ruse, unde a primit un raport privind situația de pe front și le-a transmis mulțumiri militarilor implicați în operațiuni.

Totodată, oficialul rus a susținut că forțele Moscovei controlează în prezent întreaga regiune Luhansk, una dintre cele două regiuni care formează Donbasul. Autoritățile ucrainene nu au confirmat independent afirmațiile făcute de Kremlin privind situația din Kostiantînivka.

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