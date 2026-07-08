Advertising
Actualitate· 2 min citire
Scandal uriaș în sistemul penitenciar! Doi polițiști ar fi aplicat o „corecție” autorului crimei din Grădina Botanică
Poliția penitenciară
Doi agenți de poliție penitenciară de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de tortură asupra unui deținut. Potrivit unor surse judiciare, victima este tânărul condamnat pentru crima comisă în 2023 în Grădina Botanică din Craiova.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:24Zlatan Ibrahimovic, discurs fabulos despre Messi după Argentina – Egipt: „Nimeni nu se poate apropia de el”
- 16:50Mesaj direct pentru Zelenski! Trump promite licența pentru rachetele Patriot și vorbește despre războiul cu Rusia
- 15:55Răsturnare de situație! FCSB și Dinamo sunt tot mai aproape de revenirea pe Arena Națională
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News