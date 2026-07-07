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Lionel Messi rescrie istoria! Record vechi de 96 de ani, egalat la Cupa Mondială
Lionel Messi
Lionel Messi continuă să își consolideze statutul de legendă a fotbalului mondial. Starul Argentinei a fost titular în partida cu Egipt, din optimile de finală ale Cupei Mondiale, iar golul înscris l-a propulsat într-o categorie selectă a istoriei competiției.
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