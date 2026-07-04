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Ucraina a lovit din nou lângă Sankt Petersburg, orașul lui Putin. Fum dens și explozii în zona portului

Rafinărie bombardată

Rafinărie bombardată

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 09:45

Un terminal petrolier din Sankt Petersburg ar fi fost lovit de drone ucrainene în zorii zilei de 4 iulie, potrivit mai multor canale media rusești independente. Imagini apărute pe rețelele sociale arată coloane de fum negru și incendii în zona portuară a orașului.

Explozia ar fi avut loc sâmbătă dimineață, când locuitorii au raportat zgomote puternice și prezența unor drone cu rază lungă de acțiune. Autoritățile ruse susțin că au doborât zeci de drone în regiunea Leningrad în cursul nopții, potrivit Exilenova și Kyiv Indpendent.

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Terminalul petrolier vizat este unul dintre cele mai mari puncte de depozitare și export ale Rusiei, cu o capacitate anuală de peste 12 milioane de tone. Amplasat pe Golful Finlandei, acesta gestionează transporturi de produse petroliere pe cale fluvială, feroviară și rutieră.

Nivelul pagubelor nu este încă clar, iar informațiile nu au fost confirmate oficial. Armata ucraineană nu a comentat până acum atacul, iar surse independente nu au putut verifica autenticitatea imaginilor apărute online.

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