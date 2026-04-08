Urmărire ca-n filme în Gorj: copil de 14 ani la volan, încurajat de tată să fugă de poliție

Un bărbat de 39 de ani din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a lăsat fiul de doar 14 ani să conducă mașina pe drumurile publice și a refuzat să oprească la semnalele oamenilor legii.

Potrivit anchetatorilor, adolescentul se afla la volan, în timp ce tatăl său ocupa locul din dreapta, iar cei doi circulau pe un drum național. La un moment dat, au fost observați de un echipaj de poliție, care le-a făcut semn să tragă pe dreapta.

În loc să oprească, băiatul a continuat deplasarea, cel mai probabil încurajat de tatăl său, iar polițiștii au pornit în urmărire. Cei doi au parcurs mai mulți kilometri pe șosea, înainte ca minorul să vireze brusc pe un drum neasfaltat.

Au continuat deplasarea încă aproximativ doi kilometri, până în apropierea unei păduri, unde polițiștii au reușit, în cele din urmă, să îi oprească.

Bărbatul a fost imobilizat și încătușat pe loc, fiind ulterior reținut pentru că a încredințat autoturismul unei persoane fără drept de a conduce.

În același timp, adolescentul este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.