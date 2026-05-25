Oana Țoiu, acuzată că cere bani de transport deși are mașină și șofer SPP

Sursă: realitatea.net

Ministrul de Externe Oana Țoiu circulă cu autoturism și șofer SPP, dar ar cere bani de transport și de la Parlament, potrivit unor surse. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere, însă până la acest moment nu a primit răspuns.

Oana Țoiu are asigurat transportul gratuit din partea Serviciului de Protecție și Pază, dar lunar aceasta ar cere, spun surse din presă, câte 1.400 de lei de la Camera Deputaților, instituție căreia îi cere să-i deconteze banii pentru transport în calitate de deputat de București.

Aceasta ar fi solicitat pentru o scurtă perioadă să i se deconteze chiar și chiria pentru un apartament în care trebuia să funcționeze biroul său de parlamentar, dar pe care l-a transformat în spațiu privat de lucru.



